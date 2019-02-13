New Balance стал партнёром «Альфа Ромео»

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» заключила контракт с американским производителем спортивной одежды New Balance, сообщает пресс-служба швейцарской «конюшни».

В рамках сотрудничества члены «Альфа Ромео» и его гонщики в 2019 году будут носить обувь New Balance.

«Начало нашего сотрудничества с New Balance в качестве официального партнёра «Альфа Ромео» представляет собой ещё один шаг в сторону развития нашей команды. Прогресс, достигнутый нами за прошедший год, отражается не только в результатах, но и в расширении коммерческих проектов. New Balance идеально подходит для нашей команды, поскольку наша общая страсть к дизайну, технологиям и спорту объединит усилия для создания фантастических возможностей для обеих наших компаний. Мы с нетерпением ждём совместной работы», — сказал Фредерик Вассер, руководитель «Альфа Ромео».