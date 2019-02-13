Комбинезон Сенны был продан почти за 100 тыс. евро

Комбинезон, которые носил трёхкратный чемпион Формулы-1 Айртон Сенна в своём дебютном сезоне в «Королевских гонках», был продан на аукционе Artcurial Rétromobile почти в пять раз дороже предполагаемой цены. Об этом сообщает Motor Sport Magazine.



Ожидалось, что комбинезон будет стоить от 15 тыс. до 25 тыс. евро, но в итоге он был продан за 97 тыс. евро. Аукцион состоялся 10 февраля в Париже (Франция).



Сенна носил этот комбинезон в сезоне-1984, в котором выступал за команду Toleman. После этого сезона он перешёл в «Лотус», где во второй же гонке с командой выиграл свой первый Гран-при.

Сенна подарил комбинезон механику Michelin в конце чемпионата-1984, и именно этот механик продал комбинезон в минувшие выходные.