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Комбинезон Сенны был продан почти за 100 тыс. евро

Комбинезон Сенны был продан почти за 100 тыс. евро
Авто / Формула-1

Комбинезон, которые носил трёхкратный чемпион Формулы-1 Айртон Сенна в своём дебютном сезоне в «Королевских гонках», был продан на аукционе Artcurial Rétromobile почти в пять раз дороже предполагаемой цены. Об этом сообщает Motor Sport Magazine.

Ожидалось, что комбинезон будет стоить от 15 тыс. до 25 тыс. евро, но в итоге он был продан за 97 тыс. евро. Аукцион состоялся 10 февраля в Париже (Франция).

Сенна носил этот комбинезон в сезоне-1984, в котором выступал за команду Toleman. После этого сезона он перешёл в «Лотус», где во второй же гонке с командой выиграл свой первый Гран-при.

Сенна подарил комбинезон механику Michelin в конце чемпионата-1984, и именно этот механик продал комбинезон в минувшие выходные.

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