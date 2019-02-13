Хюлькенберг: мне понадобится сумасшедшее выступление, чтобы попасть на подиум

Пилота «Рено» Нико Хюлькенберга спросили, не устаёт ли он отвечать на вопросы о том, что он давно не поднимался на подиум после гонки Формулы-1.



«Много вопросов по этому поводу. Но я понимаю, почему, и это нормально. Понятное дело, что я хочу оказаться там однажды. Вы знаете, мы работаем над этим, и я работаю над этим. Произойдёт ли это в этом году, сейчас сказать невозможно.

Но как гонщик, ты всегда стремишься к высшим результатам. Надеюсь, если мы приблизимся к первой тройке в этом году, это случится. Это может произойти при сумасшедшем выступлении в гонке или при благоприятных условиях. Я думаю, что мы должны убедиться, что будем готовы использовать возможность, когда она представится», — цитирует Хюлькенберга RaceFans.