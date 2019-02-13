Боттас: я позитивно воспринял критику 2018 года

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Я взволнован из-за нового сезона и из-за того, что все начинают с нуля очков. Мы все на одной стартовой линии, и 2019 год может принести всё что угодно. На некоторых этапах 2018 года на меня обрушилось довольно много критики, но я позитивно это воспринял, потому что это придало мне дополнительный импульс. Теперь я с нетерпением жду, когда сяду за руль нового болида в первый раз.

Автомобиль немного изменился из-за изменений в правилах по аэродинамике. Поэтому будет интересно узнать, что представляет собой болид и как он работает. Никогда не знаешь, чего ожидать, из-за этого интересно открывать для себя болид, пытаться почувствовать его баланс и характеристики. Мы уже начинаем обкатку, чтобы прочувствовать это», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».