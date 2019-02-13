Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

Хэмилтон: 2018-й был отличным, но я чувствую, что 2019-й может быть даже лучше

Хэмилтон: 2018-й был отличным, но я чувствую, что 2019-й может быть даже лучше
Авто / Формула-1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от сезона-2019 Формулы-1.

«Я на некоторое время абсолютно отключился от гонок, пытаясь сконцентрироваться на себе и хорошо подготовиться к новому сезону. 2018-й был отличным годом, но чувствую, что 2019-й может оказаться даже лучше. Я хочу достигнуть большего, хочу продолжать атаковать. Я чувствую, что наполнен энергией и готов атаковать. С нетерпением жду следующего шага в нашем путешествии с „Мерседесом“. Это мой седьмой год в команде, однако энергия и настрой внутри команды по-настоящему вдохновляют. Управление новым болидом — это как встреча с кем-то новым в жизни: хочется узнать его как можно лучше и быстрее, ведь вы начинаете совместный путь», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба немецкой команды.

Новая машина чемпионов! «Мерседес» уже проверил W10 на трассе
«Мерседес» представил свой болид на сезон-2019. Хэмилтон угрожает, что проведёт год ещё лучше.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент