Хэмилтон: 2018-й был отличным, но я чувствую, что 2019-й может быть даже лучше

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от сезона-2019 Формулы-1.



«Я на некоторое время абсолютно отключился от гонок, пытаясь сконцентрироваться на себе и хорошо подготовиться к новому сезону. 2018-й был отличным годом, но чувствую, что 2019-й может оказаться даже лучше. Я хочу достигнуть большего, хочу продолжать атаковать. Я чувствую, что наполнен энергией и готов атаковать. С нетерпением жду следующего шага в нашем путешествии с „Мерседесом“. Это мой седьмой год в команде, однако энергия и настрой внутри команды по-настоящему вдохновляют. Управление новым болидом — это как встреча с кем-то новым в жизни: хочется узнать его как можно лучше и быстрее, ведь вы начинаете совместный путь», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба немецкой команды.