Вольф: «Мерседесу» придётся начинать с нуля

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своём настрое и целях команды перед сезоном-2019 Формулы-1. Сегодня, 13 февраля, «серебряные стрелы» показали новый болид W10.



«Сезон-2019 станет для всех нас новым вызовом. Правила изменились весьма существенно. Нам придётся начинать с нуля, нам нужно вновь доказать свой уровень — оправдывая ожидания и борясь с соперниками. На самом деле при изменении регламента каждая команда может вступить в борьбу за титул — мы относимся к ним всем как к конкурентам. В Барселоне мы хотим проверить машину на соответствие с нашими симуляциями — оправдываются ли наши прогнозы на трассе. Мы сконцентрируемся на себе, поработаем над скоростью и, надеюсь, будем готовыми к первой действительно важной сессии сезона в субботу в Мельбурне», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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