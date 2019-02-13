«Мерседес» улучшил эффективность расхода топлива и работу ERS

Руководитель моторного подразделения «Мерседеса» Энди Коуэлл рассказал, над чем работали его инженеры при развитии силовой установки на сезон-2019 Формулы-1.



«Мы внесли изменения в архитектуру системы охлаждения силового блока, что, как я надеюсь, поможет аэродинамике машины и эффективности двигателя. Так что, надеюсь, это станет плюсом и для шасси, и для силовой установки. Мы добились прогресса в эффективности расхода топлива и работе системы ERS. Вся система силового блока теперь работает более эффективно и помогает использованию энергии по ходу гонки», — приводит слова Коуэлла пресс-служба немецкой команды.



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