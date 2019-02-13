Риккардо: дам инженерам и механикам «Рено» много работы своими отзывами о болиде

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ответил на вопрос, что он сможет привнести в «Рено» из своего опыта работы в «Ред Булл».

«Надеюсь, я смогу многое привнести в команду и буду раздражать инженеров и механиков, давая им много работы. Уверен, что могут произойти какие-то инциденты, а тесты — это как раз то место, где можно это увидеть. Никогда не знаешь, что случится, пока мяч не начнёт катиться. Но в первый день тестов я могу спросить: «А почему мы делаем так? Есть более эффективный способ сделать это».



Время покажет, каковы будут мои отзывы и что я могу привнести. Я думаю, что с точки зрения пилотирования всё будет более просто. Ни для кого не секрет, что у «Ред Булл» было довольно классное шасси, поэтому я точно могу высказать своё мнение о новом болиде «Рено» и сказать: «Здесь хорошо, тут хорошо, но, мне кажется, слабовато вот тут, поэтому давайте уделим этой области больше внимания и сосредоточимся на ней», — цитирует Риккардо Crash.net.