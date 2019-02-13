«Ред Булл» показал болид RB15 в новой красно-синей ливрее

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала первые фотографии своего нового болида RB15, который будет использовать в сезоне-2019. Машину отличает существенно переработанная ливрея — RB15 раскрашен в красно-синие цвета. Правда, в официальном пресс-релизе «Ред Булл» отметил, что нынешняя расцветка будет использоваться лишь для обкатки машины, которая пройдёт сегодня, 13 февраля, в Сильверстоуне. Вероятно, уже к первым официальным тестам Формулы-1 18 февраля в Барселоне RB15 вернётся к более традиционной для «Ред Булл» ливрее.

Гонщиками «Ред Булл» в сезоне-2019 станут Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Впервые в истории на болид австрийского коллектива будут установлены силовые установки «Хонда».