Алонсо и Масса поддержали назначение Бинотто главой «Феррари»

Бывшие гонщики команды Формулы-1 «Феррари» Фернандо Алонсо и Фелипе Масса поддержали изменения в руководстве «Скудерии».

В январе руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене был лишён своего поста. Новым главой итальянской команды стал её технический директор Маттиа Бинотто.



«Бинотто — очень спокойный парень. Он — один из тех, кто сохраняет спокойствие даже в стрессовой ситуации, и он воспринимает давление, оказываемое на «Феррари» гораздо лучше, чем Арривабене», — цитирует бывшего гонщика «Феррари» Массу Auto Bild.



С бывшим напарником по команде из Маранелло согласен Алонсо.



«Маттиа продемонстрировал лидерство, когда был главой технического отдела. Он сделает всё, чтобы сделать «Феррари» сильнее», — сказал Фернандо.