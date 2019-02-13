«Ред Булл» опробовал новый болид на «Сильверстоуне»

Австрийская команда «Ред Булл» впервые опробовала в деле свой новый болид RB15, представленный сегодня, 13 февраля. «Ред Булл» проводит шейкдаун автомобиля на автодроме «Сильверстоун». За рулём болида находится голландский гонщик Макс Ферстаппен.

Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте «Ред Булл».

Ранее «Ред Булл» опубликовал первые фотографии автомобиля, показав временную красно-синюю ливрею. Как подчеркнули в австрийской «конюшне», такая раскраска будет использоваться только один раз — во время шейкдауна. К началу зимних тестов Формулы-1 в Барселоне автомобиль «Ред Булл» должен получить традиционную ливрею.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию презентации машины «Ред Булл».