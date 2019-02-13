Росберг: возможно, «Мерседес» больше не будет доминирующей силой

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг считает, что в предстоящем сезоне Формулы-1 доминированию «Мерседеса» может прийти конец из-за изменившегося регламента.

«В этом году всё обнуляется из-за изменения правил. Возможно, «Мерседес» больше не будет доминирующей силой. Я действительно с нетерпением этого жду. Боттас? Если у него будет хорошее начало сезона и Хэмилтон потеряет часть своей мотивации, что с ним иногда случается, многое может измениться», — сказал Росберг.



Также Нико проанализировал ситуацию в «Феррари».

«Конечно, на «Феррари» очень большое давление. У них было два шанса, в прошлом году и в 2017-м, но они ими не воспользовались. Будет очень интересно посмотреть на Феттеля из-за его юного напарника по команде. Леклер находится на различных позициях по сравнению с Райкконеном, который явно был номером два. Леклер же сразу стремится стать номером один, и будет интересно посмотреть, как Себастьян справится с этим», — цитирует Росберга GrandPX.news.