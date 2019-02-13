Хэмилтон попробовал в деле болид W10 и назвал его невероятным

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опробовал новый болид команды, который был представлен сегодня, 13 февраля. Первый раз за руль новой машины британец сел на автодроме «Сильверстоун».

Впечатлениями от этого он поделился на своей официальной странице в «Твиттере», отдав должное работе болида.

«Осваиваюсь! Талант и мастерство, вкладываемые в этот невероятный болид, не перестают меня удивлять», — написал на своей странице в «Твиттере» Льюис Хэмилтон.

Соответствующий пост можно увидеть на странице британца в социальной сети.

Напомним, что помимо презентации болида «Мерседеса» сегодня состоялось представление машины «Ред Булл». Также ожидается, что в ближайшее время новую ливрею покажет команда «Рэйсинг Поинт».