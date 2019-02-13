Команда «Рейсинг Пойнт» показала новую ливрею на сезон-2019

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» официально представила ливрею нового болида, в которой она будет выступать в предстоящем сезоне. Презентация команды прошла в Торонто. Это первый случай, когда команда Формулы-1 проводит презентацию в Канаде. В ливрее по большей части преобладают розовые цвета.

Боевыми гонщиками «Рейсинг Пойнт» в новом чемпионате будут Серхио Перес и новобранец коллектива Лэнс Стролл, который ранее выступал в составе «Уильямса».



Напомним, что минувший сезон «Рейсинг Пойнт» начинала под названием «Форс Индия», но в ходе чемпионата она сменила владельца и завершала год под названием «Рейсинг Пойнт Форс Индия». Очередной сезон коллектив начнёт под немного скорректированным названием, которое уже не должно меняться. Также подтверждено, что команда подписала контракт с новым крупным спонсором, который в то же время станет титульным — компанией Sport Pesa.