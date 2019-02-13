«Рейсинг Пойнт» подтвердил нового титульного спонсора

В эти минуты в Торонто (Канада) проходит презентация новой ливреи команды Формулы-1 «Рейсинг Поинт». Прежде чем показать обновлённые цвета машины, руководство команды подтвердило подписание контракта с новым титульным спонсором. Им станет компания «Спорт Песа».

Таким образом, полным названием команды будет «Спорт Песа Рейсинг Пойнт». «Спорт Песа» — букмекерская контора, популярная в Африке, Великобритании и на острове Мэн.

По предварительной информации, титульный спонсор выплатит команде «Рейсинг Пойнт» за первый год сотрудничества $ 8 млн, а за второй — $ 10 млн. В случае пролонгирования начального двухлетнего соглашения в 2021 году «Рейсинг Пойнт» получит от спонсора $ 12 млн.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию презентации «Рейсинг Пойнт».