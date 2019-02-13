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Райкконен и Джовинацци впервые предстали в униформе «Альфа Ромео»

Райкконен и Джовинацци впервые предстали в униформе «Альфа Ромео»
Авто / Формула-1

Боевые гонщики команды Формулы-1 «Альфа Ромео» (бывший «Заубер») Кими Райкконен и Антонио Джовинацци сегодня, 13 февраля, приняли участие в мероприятии для прессы. Финн и итальянец впервые предстали в фирменном обмундировании своей новой команды. Райкконен и Джовинацци облачились в белые куртки «Альфа Ромео».

«Хорошие ощущения, когда видим парней вместе в красном и белом», — написала пресс-служба команды в официальном инстаграм-аккаунте.

«Свежая экипировка и цвета», — кратко подписал собственные фотографии Райкконен.

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