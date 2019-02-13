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Перес: потенциал «Рейсинг Пойнт» восхищает меня

Перес: потенциал «Рейсинг Пойнт» восхищает меня
Авто / Формула-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Формуле-1, отметив, что он восхищается потенциалом команды.

«Прошлый год получился сложным, разочаровывающим, так что я надеюсь, что теперь просто смогу сосредоточиться на пилотаже и принести команде максимально высокие результаты. Я чувствую, что у нас появилась возможность показать, на что по-настоящему способна наша команда. У нас новое название, но это всё та же команда, те же люди, с которыми мы провели последние пять лет. Потенциал нашей команды восхищает меня. Я верю, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного», — приводит слова мексиканского пилота пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт».

Сегодня, 13 февраля, «Рейсинг Пойнт» показала новую ливрею болида.

Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой
Новая машина «Рейсинг Пойнт» (экс-«Форс Индия») розовая. Это RP19 — с ней команда надеется занять четвёртое место.
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