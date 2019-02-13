Зафнауэр: цель «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2019 — место в первой четвёрке

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, на что нацеливается его команда в сезоне-2019 Формулы-1.



«Наша долгосрочная цель — добраться до вершины этого спорта. В краткосрочной и среднесрочной перспективах нам нужно навязать борьбу трём топ-командам и заявить о себе как претенденте на подиумы. Такое не случится за одну ночь, наши новые владельцы настроены реалистично касательно объёма работы, которую необходимо проделать, чтобы достигнуть этого уровня. Мы закладываем фундамент, чтобы реализовать эти амбициозные задачи, и важно, чтобы мы сделали хороший шаг вперёд в 2019 году. Мы хотим бороться за подиумы, наша цель — место в первой четвёрке в этом чемпионате», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой Новая машина «Рейсинг Пойнт» (экс-«Форс Индия») розовая. Это RP19 — с ней команда надеется занять четвёртое место.