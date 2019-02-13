Стролл: не терпится оставить свой след в истории «Рейсинг Пойнт»

Новобранец команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от сезона-2019, вспомнив о былых успехах команды и отметив её потенциал.

«Я вижу, каким огромным потенциалом обладает команда, сотрудники на базе полны энтузиазма. Больше всего я впечатлён подходом команды — он именно такой, как мне нравится. Все они — гонщики, у каждого автоспорт в сердце, и это видно даже по походке, по тому, как инженеры сидят на брифинге. Весь фокус команды на том, чтобы добиться максимальной эффективности от машины — это придаёт сил.

Я знаю, чего эта команда добилась в прошлом, и отдаю должное каждому, кто был причастен к этим успехам. Теперь мне не терпится оставить свой след в истории», — приводит слова Стролла пресс-служба «Рейсинг Пойнт».