«Рейсинг Пойнт» планирует построить новую базу к 2021 году

Глава команды «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр подтвердил, что его гоночный коллектив через пару лет переедет на новую базу. Она тоже будет расположена в Сильверстоуне неподалёку от нынешней базы команды.



«Задача новых акционеров — превратить „Рейсинг Пойнт“ в премиальный и коммерчески привлекательный бренд. Мы привлекли множество новых спонсоров — JCB, Bombardier, Hackett, но кроме этого мы создаём новую базу, возведение которой будет завершено к 2021 году, а также будем использовать на европейских этапах новый моторхоум. Вместе с этим мы расширяем нашу нынешнюю базу, чтобы разместить в ней увеличившийся штат, и одновременно планируем новый объект в Сильверстоуне», — приводит слова Зафнаэура пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой Новая машина «Рейсинг Пойнт» (экс-«Форс Индия») розовая. Это RP19 — с ней команда надеется занять четвёртое место.