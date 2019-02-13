При создании RP19 «Рейсинг Пойнт» использовал прошлогоднее шасси

Новый автомобиль команды «Рейсинг Пойнт» RP19 основан на прошлогоднем шасси. Об этом рассказал технический директор команды Эндрю Грин. Решение не создавать новое шасси было принято в середине 2018 года, когда у команды существовали серьёзные финансовые проблемы.



«В новой машине используются некоторые детали и компоненты прошлогоднего шасси, пусть и в несколько модифицированном виде. Это решение было принято в июле прошлого года, когда будущее команды ещё не было определено. С этой машиной мы будем работать в Барселоне, такой подход полностью оправдан, ведь мы будем работать в первую очередь над стабильностью и пониманием особенностей шин.



К Австралии мы планируем в первый раз обновить машину, а второй пакет доработок будет готов через две-три гонки. Следующим шагом будут очень важные обновления перед этапом в Барселоне, пятой гонкой сезона. Надеемся, к старту европейской части сезона у нас уже будет достойная платформа для дальнейшего развития машины», — приводит слова Грина пресс-служба „Рейсинг Пойнт“.

Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой Новая машина «Рейсинг Пойнт» (экс-«Форс Индия») розовая. Это RP19 — с ней команда надеется занять четвёртое место.