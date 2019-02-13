В «Рейсинг Пойнт» думают, что борьба между Пересом и Строллом будет плотной

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин убеждён, что команде удастся полностью раскрыть потенциал новобранца команды Лэнса Стролла, что приведёт к плотной борьбе канадца с Серхио Пересом.

«Это действительно захватывающее время для команды. Мы всегда гордились тем, как нам удавалось выжимать максимум из работы пилотов. Нам удавалось это сделать уже с несколькими гонщиками и ожидаем, что то же самое получится сделать и с Лэнсом. Мы видели его потенциал ещё во время тестов в Абу-Даби и каждый раз, когда он работал на симуляторе.

Нет сомнений, что у него есть талант. Очень важно, что у него будет такой ориентир, как Серхио Перес. Он даст очень много опыта и знаний, ведь он тесно работает с командой на протяжении многих лет. Ожидаю, что Лэнс совершит прогресс очень быстро. Он не новичок, но он всё ещё очень молод, и ему предстоит многому научиться, а нам нужно многому его обучить, как и Переса.

Не думаю, что пройдёт много времени, прежде чем борьба между Строллом и Пересом будет такой же плотной, как это было в прошлом между Пересом и Оконом», — приводит слова Грина пресс-служба «Рейсинг Пойнт».