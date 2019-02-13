Марко с оптимизмом оценивает новый болид «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от нового болида команды, отметив некоторые особенности.

«Новый болид — типичная машина от Эдриана Ньюи. Боковые воздухозаборники были разработаны с учётом мнения „Хонды“. С первых секунд шейкдауна болид работал гладко. На базе позитивная атмосфера, в Милтон-Кинсе все полны оптимизма и пребывают в состоянии эйфории. Первые данные настраивают нас на положительный лад, и мы можем себе позволить „режим вечеринки“», — приводит слова функционера GPblog.

Презентация нового болида «Ред Булл» состоялась сегодня, 13 февраля. В этот же день новую машину показали в «Мерседесе», а команда «Рейсинг Поинт» представила обновлённую ливрею.