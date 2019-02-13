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Ферстаппен остался доволен новой машиной и работой двигателя «Хонды»

Ферстаппен остался доволен новой машиной и работой двигателя «Хонды»
Авто / Формула-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал первый комментарий после обкатки нового болида команды. Голландец остался доволен поведением машины, а также получил положительные впечатления от работы мотора «Хонды».

«Привет всем! День завершён. Первые километры на новой машине преодолены. После первых заездов я улыбался и был очень доволен поведением машины и работой двигателя. Здесь работает действительно хорошая группа людей, и я не могу дождаться начала тестов в Барселоне, а затем и подготовки к Гран-при Австралии. День был очень положительный, и я доволен этим», — сказал Ферстаппен на видеозаписи, размещённой на официальной странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Напомним, австрийская команда представила новый болид сегодня, 13 февраля. Видео заезда Макса Ферстаппена можно посмотреть на официальной странице «Ред Булл» в «Инстаграме».

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