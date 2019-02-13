Евросоюз изучит сделки «Феррари» и «Макларена» с табачными компаниями

Европейский союз намерен расследовать недавние сделки табачных компаний с командами Формулы-1, сообщает RaceFans. Напомним, не так давно в «Феррари» объявили о расширении сотрудничества с Philip Morris. «Макларену» же удалось подписать контракт с British American Tobacco.

Все эти сделки заключены на фоне продолжающегося запрета рекламы табачных изделий в Формуле-1. Но обе компании утверждают, что партнёрство с командами Формулы-1 в первую очередь связано с инновациями и технологиями.

Такие аргументы не убеждают чиновников Европейского союза в правомерности партнёрства табачных гигантов с командами Формулы-1. Сделки будут изучены соответствующими органами.

«Комиссия продолжает пристально следить за соблюдением запрета рекламы табачных изделий в Формуле-1. Недавно мы узнали о соответствующих сделках и будем их изучать. Если будет необходимость, примем нужные меры», — сказала представитель Евросоюза Анка Падурару.