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Ферстаппен: пилот необязательно быстр, если у него много опыта

Ферстаппен: пилот необязательно быстр, если у него много опыта
Авто / Формула-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что недостаток опыта в Формуле-1 не помешает его напарнику по команде Пьеру Гасли показывать достойный уровень выступлений. По словам голландца, наличие богатого опыта не всегда является гарантией высокой скорости".

«Пьер провёл в Формуле-1 немного больше, чем один сезон. Но наша команда настолько опытна, что очень поможет ему, так, как это помогало мне. Да и в целом, если у пилота больше опыта, чем у тебя, это совсем необязательно должно означать, что он быстр», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.

Пьер Гасли проведёт первый сезон в составе «Ред Булл». В прошлом году он выступал в составе «Торо Россо». В в австрийской команде он заменит Даниэля Риккардо.

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