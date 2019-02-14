Опубликовано видео с шейкдауна нового «Мерседеса»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» подготовила видеоролик о шейкдауне нового автомобиля команды под индексом W10. Новинка была представлена в понедельник, 13 февраля, на автодроме «Сильверстоун». В тот же день боевые пилоты команды финн Валттери Боттас и британец Льюис Хэмилтон проверили машину на трассе. Сначала за руль автомобиля сел Боттас, а позднее его сменил в кокпите Хэмилтон. Согласно условиям шейкдауна, пилоты «Мерседеса» вместе могли проехать за рулём автомобиля не более ста километров.