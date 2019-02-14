Стролл: моя цель — вернуться на подиум в 2019 году

Пилот команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от сезона-2019.

«Я всегда стремлюсь к высоким целям, поэтому хочу, чтобы мы были конкурентоспособны с самого начала сезона. Слишком рано сравнивать нас с другими командами, но я считаю, что мы должны бороться за очки в каждой гонке. Моя цель — вернуться на подиум в 2019 году.



Я вижу, какой у нашей команды потенциал, и на базе невероятный ажиотаж и большой энтузиазм. Я уже чувствую себя комфортно, и все оказали мне тёплый приём. Это следующая глава в моей карьере, и я просто не могу дождаться, чтобы сесть в болид и начать необходимую работу», — цитирует Стролла Planet F1.

Ранее Лэнс заявил, что ему не терпится оставить след в истории «Рейсинг Пойнт».