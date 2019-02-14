Райкконен: в «Альфа Ромео» более спокойно и меньше политики

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен ответил на вопрос, не чувствует ли он себя более расслабленно в новом окружении.

«Я так не думаю. У каждой команды есть свои обязательства, свои дедлайны. У одних команд больше дел, у других меньше; в некоторых больше политики, в других меньше или даже ноль. Каждый пытается достичь одного и того же результата, но пути его достижения не одинаковы. В «Альфа Ромео» точно атмосфера более спокойная, всё сосредоточено на гоночных аспектах и ​​меньше политики. Я думаю, что так легче для всех», — сказал Райкконен.



Кими приуменьшил свою важность в «Альфа Ромео». По его словам, каждый на своём месте играет важную роль в команде.



«В команде многие играют ключевые роли, нет ни одного человека, который был бы важнее других. Есть очень много важных фигур, очень важных. Я самый опытный пилот, это правда, но нас обоих попросят дать нашей команде лучшее, что мы можем», — цитирует Райкконена Motorsport.