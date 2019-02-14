Хэмилтон: первое свидание с новым болидом было одним из лучших за все эти годы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался впечатлён первым опытом работы с новым болидом его команды.

«Это было отличное первое свидание с новым болидом, возможно, одно из лучших за все эти годы. Но что самое впечатляющее, так это то, как болид был собран за ночь, а затем как гладко прошёл сегодняшний день.



Есть вещи, над которыми нужно продолжать работать, но ведь так много людей трудились без устали, чтобы сделать вот эту машину, увидеть её на трассе, выполнить все необходимые задачи. Так что мы отлично поработали в рамках съёмочного дня.



Мне это кажется настоящим сумасшествием, потому что я гоняюсь уже очень давно, это мой седьмой сезон с командой, но сегодня я был так же взволнован, как когда впервые садился за руль болида «Формулы-1» – такого я точно не ожидал», – цитирует Хэмилтона Planet F1.