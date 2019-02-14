Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер провёл свой недавний 50-й день рождения в новом доме на Мальорке. Об этом сообщает немецкое издание Bild. По его информации, бывший гонщик был доставлен на средиземноморский остров на вертолёте.



Отмечается, что это может свидетельствовать о значительном прогрессе в восстановлении Шумахера после травм, полученных в конце 2013 года на горнолыжном курорте.



В прошлом году сообщалось, что семья Шумахера во главе с его женой Коринной купила недвижимость на Майорке за 30 млн евро. Дети бывшего пилота «Феррари» и «Мерседеса» Джина-Мария и Мик также были с родителями на Рождество, Новый год и день рождения.

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