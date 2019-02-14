«Мерседес» выложил видео с бортовой камеры круга Хэмилтона на новом болиде

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видеозапись с бортовой камеры первого круга Льюиса Хэмилтона за рулём нового болида на трассе в Сильверстоуне.

Видео было выложено на официальном YouTube-канале «Мерседеса».

Сам Хэмилтон остался впечатлён первым днём работы с новым болидом немецкой «конюшни».



«Это было отличное первое свидание с новым болидом, возможно, одно из лучших за все эти годы. Но что самое впечатляющее, так это то, как болид был собран за ночь, а затем как гладко прошёл сегодняшний день. Есть вещи, над которыми нужно продолжать работать, но ведь так много людей трудились без устали, чтобы сделать вот эту машину, увидеть её на трассе, выполнить все необходимые задачи. Так что мы отлично поработали в рамках съёмочного дня», — сказал Хэмилтон.