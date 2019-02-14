Сайнс и Норрис показали дизайны своих шлемов на сезон-2019

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс в преддверии презентации нового болида команды MCL34 обнародовал фотографии своего шлема с обновлённым дизайном.
«Вот мой дизайн шлема на 2019 год! Есть какие-то идеи или улучшения для финальной версии к Гран-при Австралии?» — написал Сайнс.
Посмотреть фотографии можно в инстаграм-аккаунте Карлоса Сайнса.
Представил свой шлем и второй гонщик «Макларена» — дебютант Формулы-1 Ландо Норрис. «Вот над чем я работал этой зимой», — написал британец.
Посмотреть фотографии можно в инстаграм-аккаунте Ландо Норриса.
Презентация нового автомобиля «Макларена» пройдёт сегодня, 14 февраля. Она начнётся в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию презентации.
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