Сайнс и Норрис показали дизайны своих шлемов на сезон-2019

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс в преддверии презентации нового болида команды MCL34 обнародовал фотографии своего шлема с обновлённым дизайном.

«Вот мой дизайн шлема на 2019 год! Есть какие-то идеи или улучшения для финальной версии к Гран-при Австралии?» — написал Сайнс.

Посмотреть фотографии можно в инстаграм-аккаунте Карлоса Сайнса.

Представил свой шлем и второй гонщик «Макларена» — дебютант Формулы-1 Ландо Норрис. «Вот над чем я работал этой зимой», — написал британец.

Посмотреть фотографии можно в инстаграм-аккаунте Ландо Норриса.

Презентация нового автомобиля «Макларена» пройдёт сегодня, 14 февраля. Она начнётся в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию презентации.