Райкконен — Леклеру: не встревай, а просто делай то, о чём тебя просит «Феррари»

Бывший пилот «Феррари» и действующий гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что пилотам в «Феррари» намного легче, если они не участвуют в мероприятиях команды, а вместо этого сосредотачиваются на гонках. По словам Кими, новичку «Скудерии» Шарлю Леклеру не стоит отвлекаться на внеспортивные события.

«Леклер знает команду, потому что он был в «Феррари» несколько лет. И у него есть опыт выступлений в Формуле-1. Это особое место. В определённые моменты это доставляет немного хлопот, но так было всегда. Ему не стоит распыляться, а нужно просто делать то, для чего его пригласили. Мы привыкли, что какие-то вещи делаются определённым образом, но в «Феррари» зачастую всё немного по-другому.



Если вас это не беспокоит, то это хорошо. Не встревайте, а просто делайте то, что они просят вас делать. И поскольку он уже знает команду сотрудников, так как работал с ними, всё должно быть довольно легко и гладко», — цитирует Райкконена Autosport.