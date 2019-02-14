«Рено» показал, как якобы прошёл первый день Риккардо на базе команды

Пресс-служба команды «Рено» опубликовала шутливый видеоролик, в котором показала, как якобы выглядел первый день нового пилота французского коллектива Даниэля Риккардо на базе в Энстоуне. Если верить ролику, во время первой поездки на базу Риккардо пытался запомнить, как правильно произносить название команды, а также фамилию своего нового руководителя Сириля Абитебуля. Многие сотрудники «Рено» якобы не узнали Даниэля, а представитель HR-департамента спросил у австралийца, чем он собирается заниматься. Сам же Риккардо в попытке произвести максимально хорошее впечатление облачился в костюм. В конце ролика гонщику «Рено» вручили ключи от его нового служебного автомобиля — Renault Twizy.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Рено».