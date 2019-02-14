«Макларен» представил свой болид MCL34 на сезон-2019 Формулы-1

Британская команда Формулы-1 «Макларен» на своей базе в Уокинге официально показала свой новый автомобиль под индексом MCL34, который будет использовать в сезоне-2019 Формулы-1. Болид сохранил фирменную раскраску с упором на оранжевый, однако в ливрее стало больше синего цвета. На гоночных комбинезонах гонщиков синий цвет стал основным.

MCL34 Фото : McLaren Racing

MCL34 Фото : McLaren Racing

MCL34 Фото: McLaren Racing

Перед 2019 годом «Макларен» полностью сменил свой состав боевых гонщиков — ими станут испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис. Стоффель Вандорн покинул команду и ушёл в Формулу-Е, а Фернандо Алонсо остаётся на связи с «Маклареном» и представит её в гонке «500 миль Индианаполиса» серии IndyCar.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию презентации автомобиля.