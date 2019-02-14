Сайнс: мне не терпится отправиться на тесты и погоняться в цветах «Макларена»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Мне по-настоящему не терпится отправиться на тесты и погоняться в цветах «Макларена». Я знаю, что на базе зимой все работали очень упорно, чтобы подготовиться к этому году, и думаю, команда отлично справилась с раскраской MCL34. Зимой я был особенно сконцентрирован на своей подготовке. Новые программы тренировок, новая диета, специальные сессии на симуляторе, дополнительное время с инженерами, чтобы развить некоторые аспекты моего пилотажа. База команды стала мне вторым домом. Знаю, перед нами стоят большие задачи, но прежде необходимо оценить машину на тестах», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».

Сегодня «Макларен» презентовал болид сезона-2019.