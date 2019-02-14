«Альфа Ромео» опробовал на шейкдауне необычное переднее антикрыло

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео», ранее известная как «Заубер», использует на шейкдауне своего нового автомобиля необычную конструкцию переднего антикрыла. Обкатка машины, чей индекс пока неизвестен, проходит на итальянском автодроме «Фьорано».



На фотографиях с шейкдауна видно, что плоскости переднего антикрыла словно обрезаны и не доходят до торцевых пластин. Ранее такую конструкцию в своих машинах 2019 года не использовала ни одна другая команда Формулы-1.

Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте Джанлуки Д'Алессандро.

Официальная презентация нового автомобиля «Альфа Ромео», которым будут управлять финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, состоится 18 февраля на трассе в Барселоне.