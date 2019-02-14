Сайнс: было бы ошибкой ставить перед собой цели сейчас

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший предостерёг команду от того, чтобы ставить перед собой цели на сезон до старта предсезонных тестов.



«Я думаю, что было бы большой ошибкой ставить перед собой цели на данном, предварительном этапе сезона. Думаю, что мы поставили цели лучше подготовиться к сезону и хорошо проделать домашнюю работу. Надеемся, что эта работа окупится.



За эти два месяца я видел невероятную работу на заводе, каждый работник на фабрике хотел, чтобы новая машина ожила как можно скорее. Вы можете видеть, как все взволнованы, каждый вложил много сил в эту машину, и это очень важно. Теперь мы должны пройти тесты и посмотреть, где мы находимся. С этого момента мы сможем постепенно прогрессировать, шаг за шагом», — приводит слова Карлоса Сайнса-младшего Crash.