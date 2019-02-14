Де Ферран: новая машина «Макларена» — произведение искусства

Руководитель «Макларена» Жиль де Ферран подчеркнул, что считает новую машину — произведением искусства.



«Внутри команды невероятная атмосфера. Все взволнованы и ждут нового сезона. Я сейчас вспоминаю ту ситуацию в Уокинге, что была буквально полгода назад, когда я начал полноценную работу в команде. Сейчас меня просто переполняют эмоции. Новый болид — настоящее произведение искусства.



Машина отражает потенциал инженеров и мастерство нашей команды. Впереди интересное время. Мы хорошо готовы к сезону. Я с нетерпением жду следующей гонки. Мы смогли признать, что у нас есть проблемы, и сплотиться, чтобы справиться с ними. Это плюс нашей программы. Мы должны продолжать так же. Впереди у нас интересный путь, и надеюсь, что поклонники пройдут его вместе с нами», — приводит слова Жила де Феррана пресс-служба команды.