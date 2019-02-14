Абитебуль: наша цель — ни разу за сезон не сойти из-за шасси или двигателя

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль подчеркнул, что прошедшая зима была самой продуктивной для команды с момента появления в Формуле-1 турбомоторов в 2014 году.



«Это был самый большой шаг вперёд с момента появления в Формуле-1 шестицилиндровых двигателей в 2014 году. С точки зрения работы с двигателем прошедшая зима была самой продуктивной. Да, мы сталкивались с проблемами с силовой установкой, но на самом деле даже одна проблема — это много. Наша цель в том, чтобы в следующем году мы ни разу не сошли из-за шасси или двигателя. И у нас нет причин не верить в возможность этого.



Наша задача — найти баланс между производительностью и надёжностью. Но это то, над чем работают все в нынешней Формуле-1», — приводит слова Сириля Абитебуля Reuters.