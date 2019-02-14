Последнюю деталь для обкатки «Альфа Ромео» Джовинацци забрал в аэропорту

Сегодня, 14 февраля, команда Формулы-1 «Альфа Ромео» провела шейкдаун нового болида. Событие состоялось на автодроме «Фьорано». В пресс-релизе команды отмечается, что важный день начался с того, что Антонио Джовинацци лично отправился в аэропорт, чтобы забрать последнюю деталь машины, необходимую для выезда на трассу.

Напомним, во время заездов «Альфа Ромео» использовала чёрную ливрею, на которую были нанесены многочисленные логотипы компании и сердечки в честь Дня святого Валентина. Новая машина преодолела 33 круга.

Руководство команды довольно увиденными результатами. Официальное представление новой машины «Заубера» состоится 18 февраля. В этот же день стартуют первые предсезонные тесты Формулы-1.