В «Макларене» объяснили сотрудничество с British American Tobacco

В преддверии старта нового сезона Формулы-1 команда «Макларен» объявила о подписании спонсорского соглашения с компанией British American Tobacco. Это вызвало неоднозначную реакцию, так как партнёрство представителей Формулы-1 с табачными компаниями по-прежнему запрещено законодательно и в Еврособзе уже пообещали изучить формат нового альянса.

Между тем руководитель британской команды Зак Браун объяснил характер сотрудничества с British American Tobacco, отметив, что оно не имеет ничего общего с непосредственно табачными изделиями.

«British American Tobacco — невероятная компания, которая имеет богатую историю в автоспорте. Наше партнёрство основывается на взаимодействие в сфере новых технологий и у нас нет никаких дел в плане того, что касается табачной продукции. Их работа основана на технологиях и мы считаем, что существуют сферы, в которых мы можем им помочь.

Работать с этой компанией здорово. Мир продолжает меняться и темпы изменений быстры как никогда. British American Tobacco также поменялась и стремиться к инновациям", — приводит слова Брауна Motorsport.