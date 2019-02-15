Норрис: в предстоящем сезоне я совершу ошибки, это сто процентов

19-летний Пилот «Макларена» Ландо Норрис не рассчитывает на то, что его первый сезон в Формуле-1 пройдёт идеально.

«Будут вещи, в которых я не буду хорош. Будут моменты, когда я совершу ошибки, это сто процентов. Будут времена, когда я сделаю что-то не так, это никому не понравится, и все будут думать, что я ужасен, что я отстой. Я собираюсь пройти через эти периоды», — сказал Норрис.

Ландо ответил на вопрос о многочисленных сравнениях с пятикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, который тоже родом из Великобритании и начинал свой путь в «Королевских гонках» в «Макларене».

«Я пожал ему руку в Абу-Даби, но это всё. Я его совсем не знаю. Я не звонил Льюису, и вообще у меня нет его номера. Я не стараюсь изо всех сил стараться просить совет у людей, которых не знаю», — цитирует Норриса Reuters.