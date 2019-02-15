Абитебуль сомневается, что новый регламент изменит расстановку сил в сезоне-2019

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что изменение регламента на сезон-2019 вполне может прервать гегемонию его команды в Формуле-1. Однако глава «Рено» Сириль Абитебуль с ним не согласен. По словам Сириля, чтобы действительно изменить соотношение сил в серии, нужны более коренные перемены в правилах.

«Я хотел бы сказать так. Но на самом деле мы не думаем, что изменение правил достаточно масштабно, чтобы полностью изменить расстановку сил в чемпионате. Потому что, если вы посмотрите на изменение регламента по передним антикрыльям, там нет места для нововведений. Из-за этого мне кажется, что для того, чтобы произошло что-то неожиданное, произошло нужно сочетание двух вещей: большие перемены в правилах плюс инновации», — цитирует Абитебуля RaceFans.