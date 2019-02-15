Стролл: я не хочу вступать в словесную войну с «Уильямсом»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл ответил одному из руководителей своей бывшей команды. 20-летний Стролл свои первые два сезона в Формуле-1 провёл в «Уильямсе», а в межсезонье перешёл в «Рейсинг Пойнт». Позднее глава технического отдела «Уильямса» Падди Лоу заявил, что Стролл «пришёл в Формулу-1 слишком рано».



«Я не хочу вступать в словесную войну. Всё, что я могу сказать, это то, что в прошлом году у «Уильямса» получился плохой болид. Инженеры не знали, как его развивать в течение сезона. Когда я через два дня после последней гонки сезона в Абу-Даби принял участие в тестовой сессии, я был на 1,4 секунды быстрее на болиде, на которым раньше никогда не ездил. Но это уже в прошлом. Я начинаю новую главу в карьере.



У «Рейсинг Пойнт» есть выдающаяся организованность, что мы в последние годы доказали при ограниченных ресурсах. Мы не хотим находиться в конце пелотона, что случалось с определёнными командами в прошлом году слишком часто. Подиумы достижимы. У нашей новой команды есть возможность обыграть многие команды Формулы-1», — сказал Стролл Le Journal de Montreal.