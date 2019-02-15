Промоутер: Формула-1 не отменит пятничные практики

В этом году пройдут переговоры о новом Договоре согласия, который вступит в силу 2021 года. Ходили слухи, что в числе нововведений могут быть изменения формата Гран-при и системы начисления очков. Промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье считает, что «война» между промоутерами гонки и владельцами Формулы-1 излишне раздута СМИ.



«Это подчёркивалось СМИ, но то, что мы сделали, — это больше предложение, а не желание совершить революцию», — сказал Дюмонтье.

Что касается потенциальных изменений, Франсуа заявил, что наименее вероятным из них является отказ от пятничных практик.



«Идея есть, мы говорим об этом, но сроки слишком короткие для того, чтобы это произошло. Могу сказать, что две недели назад на встрече в Лондоне это даже не обсуждалось», — заявил промоутер.



Более вероятно, что изменениям подвергнется текущая система начисления очков.



«Каждый гонщик отдаёт на трассе всего себя, поэтому, я думаю, каждый гонщик должен быть вознаграждён за свои усилия на трассе», — цитирует Дюмонтье GrandPX.news.