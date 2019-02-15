«Феррари» представила болид SF90 на сезон-2019 Формулы-1

Итальянская команда «Феррари» официально представила свой новый болид, который будет использовать в сезоне-2019 чемпионата мира. Новинка получила индекс SF90 в честь 90-летия со дня основания «Феррари». Автомобиль 2019 года получил обновлённую ливрею: к фирменному красному цвету добавился чёрный, ассоциирующийся с брендом Mission Winnow.

Ferrari SF90

Ferrari SF90

Первые боевые испытания нового болида пройдут на зимних тестах Формулы-1 в Барселоне, стартующих в понедельник, 18 февраля. Гонщиками «Феррари» в сезоне-2019 станут немец Себастьян Феттель и его новый напарник монегаск Шарль Леклер, сменивший финна Кими Райкконена. Команду возглавляет Маттиа Бинотто, который также является техническим директором «Феррари».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию презентации.