Бинотто: «Феррари» постаралась быть в создании болида максимально неординарной

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил новый болид команды на сезон-2019 Формулы-1.

«Начиная с 2018 года мы добились действительно хороших результатов, и новый болид — развитие прошлогоднего автомобиля, а не революция. Мы попытались поднять планку, поднять уровень и постарались быть в его создании неординарными настолько, насколько это возможно.



Конечно, несколько изменений довольно незамысловаты, например переднее антикрыло, по которому изменился регламент. Но если вы посмотрите на все детали, то увидите, что мы очень старались произвести большие изменения. Верхняя часть капота очень узкая. Если вы посмотрите на обшивку машина в задней части, то она очень-очень узкая. Было приложено много усилий, и конечная работа — результат всех этих усилий. И нам она нравится», — цитирует Бинотто Motorsport Week.