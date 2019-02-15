Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

Феттель: я в полном восторге от нового болида «Феррари»

Феттель: я в полном восторге от нового болида «Феррари»
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил новый болид итальянской команды на сезон-2019.

«Мы все взволнованы. Мы начали видеть первые детали болида ещё в конце прошлого года, а потом они были собраны воедино. Но сегодня вы видите её в первый раз. Я в полном восторге – это невероятно видеть собранный болид. Теперь я не могу дождаться, когда сяду за руль», –цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.

Ранее о новом болиде высказался руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

«Начиная с 2018 года мы добились действительно хороших результатов, и новый болид — развитие прошлогоднего автомобиля, а не революция. Мы попытались поднять планку, поднять уровень и постарались быть в его создании неординарными настолько, насколько это возможно», — сказал Бинотто.

С утечкой фото и матовой ливреей. Как «Феррари» показала машину на сезон-2019
«Феррари» представила новый автомобиль Ф-1. Фото случайно появились ещё до презентации.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент